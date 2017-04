Ministère russe de l’Intérieur: vers le football sans les individus dangereux

Deux grands évènements footballistiques se tiendront bientôt en Russie : la Coupe des confédérations, cette année, et la Coupe du monde de football en 2018.

© Photo. Abbas Ismail Beigi «Le football ne doit pas devenir un instrument de la politique», selon les fans iraniens

Ainsi, le ministère de l'Intérieur réfléchit à élaborer un système chargé de détecter les supporters dangereux et ceux qui n'ont pas d'attitude positive envers le pays.

« Nous voulons dès l'entrée sur le territoire, pouvoir identifier ceux qui ont déjà une "fiche", qui sont déjà signalés pour leur comportement au cours de voyages et jugés indésirables », a déclaré la chef du Département principal sur la migration du ministère de l'Intérieur Olga Kirillova à la conférence de presse.

La Coupe des confédérations, tenue traditionnellement un an avant la Coupe du monde, se déroulera en Russie du 17 juin au 2 juillet prochains. La Coupe du monde se tiendra en Russie du 14 juin au 15 juillet 2018. Les villes de Moscou, Saint-Pétersbourg, Kaliningrad, Kazan, Nijni Novgorod, Samara, Saransk, Iekaterinbourg, Sotchi, Volgograd et Rostov-sur-le-Don accueilleront cet évènement.

