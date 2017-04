Les Témoins de Jéhovah qualifiés d’extrémistes et interdits par la Cour suprême russe

Suite à l'examen des poursuites lancées contre l'organisation Témoins de Jéhovah, la Cour suprême de Russie a interdit ces derniers en Fédération de Russie pour «extrémisme» et a confisqué leur «centre administratif».

« La Cour suprême russe a décidé de répondre à la demande du ministère russe de la Justice et de reconnaître l'organisation "Centre administratif des Témoins de Jéhovah" comme extrémiste. Elle est interdite et doit être dissoute », a déclaré le juge Youri Ivanenko.

Les Témoins de Jéhovah peuvent faire appel de cette décision. S’ils portent plainte, la décision d’interdire l’organisation n’entrera pas en vigueur avant que le tribunal ne se prononce définitivement sur le sujet. Toutefois, le ministère de la Justice a déjà suspendu l’activité du centre jusqu'à la résolution finale du litige.

Les membres de cette organisation religieuse ont à plusieurs reprises violé la législation russe. Près d'une centaine d'ouvrages diffusés par le centre, ainsi que l'activité de huit de ses représentations en Russie, ont récemment été jugés «extrémistes» par le ministère russe de la Justice, suite à quoi une enquête a été ouverte.

