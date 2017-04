L’unité russe Alpha se classe parmi les unités d’élite les plus efficaces au monde

La version britannique du site d'information américain Business Insider, qui a dévoilé le top 8 des forces spéciales et groupes d'intervention dans le monde, a inclus dans cette liste Alpha, ou groupe A, du Service fédéral de sécurité (FSB), une unité d'élite russe menant des opérations spéciales pour prévenir des attentats ou libérer des otages.

« Alpha en Russie est l'un des groupes les plus connus dans le monde. C'est une unité d'élite qui a été fondée en 1974 par le KGB », lit-on dans l'article du journal britannique, The Independent.

© Sputnik. Sergey VieniaVski Qui sont les meilleurs agents secrets russes?

De plus, les hommes d'Alpha participent à d'autres opérations difficiles du FSB et interviennent dans des points chauds comme la Tchétchénie, le Daghestan et l'Ingouchie.

À la première place du classement, on trouve les Navy Seals des États-Unis suivis par leur équivalent du Royaume-Uni, le Special Boat Service. La troisième place est occupée par le Special Air Service (SAS) britannique. Ensuite vient l'unité Sayeret Matkal d'Israël et le Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale (GIGN) de la France. Le septième est le groupe Unidad de Operaciones Especiales de l'Espagne et le huitième, le Special Services Group du Pakistan.

