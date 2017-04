Poutine a déclaré qui déterminerait son successeur

Lors d'une rencontre avec les membres du comité patriotique Pobeda (La Victoire) qui a eu lieu jeudi 20 avril au Kremlin, Vladimir Poutine s'est de nouveau vu questionner sur son successeur en 2018, après la fin de son mandat.

Un participant à la rencontre a évoqué que le sénateur russe Franz Klinzewitsch aurait été pointé sur l'actuel Président de la Douma d'État de Russie Viatcheslav Volodine pour être le futur Président russe. La réponse de Vladimir Poutine a été claire, brève et exhaustive.

« Seul le peuple russe doit déterminer le successeur du Président. Et personne d'autre », a déclaré Vladimir Poutine.

Les prochaines élections présidentielles se tiendront en 2018. Vladimir Poutine ne s'est pour le moment pas déclaré candidat.

