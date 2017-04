Le bilan de l’attentat de Saint-Pétersbourg s’alourdit à 16 victimes

Le bilan de l'attentat perpétré le 3 avril après-midi dans le métro de Saint-Pétersbourg a été revu à la hausse ce vendredi, a annoncé le vice-gouverneur de la ville Anna Mitianina.

« Vendredi à 06h05 heure locale, une femme (née en 1960) blessée dans l'attentat et hospitalisée dans un état grave est décédée », a publié Anna Mitianina su son compte Twitter.

Une explosion meurtrière a eu lieu le 3 avril à 14H40 (11h40 GMT) dans une rame circulant entre deux stations d'une ligne fréquentée qui traverse le centre de Saint-Pétersbourg, Sennaïa Plochtchad et Tekhnologuitcheski Institout. Par ailleurs, une bombe artisanale a été neutralisée quelques heures après l'explosion à la station de métro Plochtchad Vosstania.

Selon les données du Comité, le Kirghize Akbarjon Djalilov, 22 ans, serait l'organisateur de l'attaque.

Le 17 avril, le FSB a arrêté Abror Azimov. Originaire du Kirghizstan tout comme l'auteur de l'attentat, Akbarjon Djalilov, cet homme est soupçonné d'avoir formé le kamikaze. Abror Azimov a été transféré dans les bureaux du Comité d'enquête russe. Un pistolet a été saisi lors de son interpellation. Le frère aîné d'Azimov a été également arrêté ce mercredi.

