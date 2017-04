La région militaire d'Extrême-Orient dément renforcer la frontière avec la Corée du Nord

Selon Alexandre Gordeev, le porte-parole de la région militaire russe d'Extrême-Orient, les déplacements de matériels militaires près de la frontière séparant la Russie de la Corée du Nord ont été mal interprétés. Il s'agissait tout simplement de manœuvres militaires.

« Ce sont des événements militaires tout à fait basiques, ils ne sont pas liés à la situation politique », a-t-il souligné.

Selon M. Gordeev, les matériels de la région militaire d'Extrême-Orient ont été impliqués dans des manœuvres d'envergure visant à améliorer les compétences en matière de défense aérienne, dans le polygone de Telemba, en République russe de Bouriatie.

Plus tôt, des médias de l'Extrême-Orient ainsi que sur les réseaux sociaux avait été diffusée une vidéo montrant des matériels militaires transportés par rail. Selon l'auteur de la vidéo, l'objectif de ces déplacements était de renforcer la frontière avec la Corée du Nord.

