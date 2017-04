Le Kremlin coupe court aux bruits sur la succession de Poutine

Le Kremlin ne voit pas de raison pour vérifier si le sénateur Frantz Klintsevitch a évoqué une soi-disant «décision adoptée» de désigner le président de la Douma (chambre basse du parlement russe) Viatcheslav Volodine comme Président suivant, a déclaré le porte-parole du Président russe Dmitri Peskov.

Auparavant, un représentant de l'Association des blessés de guerre en Afghanistan s'était plaint auprès du Président Poutine au sujet de multiples contrôles organisés par le sénateur Frantz Klintsevitch qui aurait annoncé dans sa lettre que le président de la Douma Viatcheslav Volodine serait le futur Président russe.

La réponse de Vladimir Poutine a été claire, brève et exhaustive.

« Seul le peuple russe doit déterminer le successeur du Président. Et personne d'autre », a déclaré le chf de l'Etat russe.

© Sputnik. Alexei Druzinine Poutine évoque son successeur idéal

« Il n'y a pas lieu à vérifier quoi que ce soit. D'autant plus que la réaction du Président à ce sujet a été suffisamment claire. Il n'y a pas de place pour les discussions ou des bruits à ce sujet. Tout est parfaitement clair », a indiqué le porte-parole.

Les prochaines élections présidentielles se tiendront en 2018. Vladimir Poutine ne s'est pour le moment pas déclaré candidat.

