Basque, gaélique et papiamento: le service Yandex.Traduction parle 90 langues

Savez-vous où on parle papiamento? Cette langue utilisée aux Antilles néerlandaises a été intégrée dans le service de traduction du moteur de recherche russe Yandex, dont le site officiel décrit les particularités de son fonctionnement.

Les traductions automatiques existent en deux versions : la traduction basée sur les règles de grammaire et la traduction à partir de modèles statistiques. Le service Yandex.Traduction fonctionne en version statistique, c'est-à-dire qu'il utilise un modèle mathématique doté de plusieurs paramètres. Le même modèle peut être utilisé pour traduire plusieurs langues, il suffit de préciser les paramètres voulus.

Alors que les premiers modèles statistiques ne prenaient pas en compte la syntaxe et la morphologie de la langue, ils ont ensuite été remplacés par des modèles complexes. Ils sont composés de plusieurs modèles auxiliaires: un responsable du vocabulaire, un autre de la morphologie et le troisième de la syntaxe.

Aujourd'hui, des langues telles que le basque, le népalais ou le gaélique sont accessibles sur Yandex.Traduction : la carte linguistique du service couvre non seulement les langues très répandues, mais également celles qui ne sont enracinées que dans des régions géographiques précises. Ainsi, il est d'autant plus intéressant de découvrir la diversité linguistique du monde.

