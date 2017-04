Poutine appelle à défendre l’identité des ethnies russes

Dans un message adressé aux participants du congrès des ethnies du Tatarstan qui débute ce samedi à Kazan, le président russe Vladimir Poutine a signalé que l'État accordait une importance prioritaire à la protection de l'identité et de l'originalité de chaque ethnie ainsi qu'au renforcement de l'entente interethnique et interreligieuse en Russie, communique le site du Kremlin.

« Je tiens à souligner que l'État accorde une importance prioritaire au maintien de l'identité et de l'originalité de chaque ethnie, ainsi qu'au renforcement de la paix et de l'entente interethnique et interreligieuse dans le pays. Ainsi, il développera des programmes de soutien aux langues, écoles, centres culturels et éducatifs des différentes ethnies et mettra en œuvre des projets éducatifs interrégionaux et interethniques », stipule le message de salutation présidentiel.

© Sputnik. Artiom Kreminsky Les Tatars de Crimée ont exprimé leur soutien à Poutine

Vladimir Poutine a ajouté que l'accomplissement de cette tâche exigeait les efforts conjoints du pouvoir, de la société civile, des milieux scientifiques et des experts. Il a signalé que le congrès de Kazan était un événement emblématique pour le Tatarstan et pour le reste de la Russie.

Il a noté que l'histoire, la culture et les coutumes des ethnies habitant au Tatarstan faisaient la gloire de cette république russe, mettant un accent sur ses « traditions uniques de confiance, de compréhension mutuelle et d'hospitalité sur lesquelles reposent, depuis des temps immémoriaux, les relations entre les gens ».

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »