Détenteur du record de temps passé en orbite, Guennadi Padalka dit adieu à l'espace

Guennadi Padalka, l'homme qui a battu le record de temps passé en orbite, a décidé de quitté l'équipe de cosmonautes, a-t-on appris ce samedi. Cette nouvelle a été apprise avec regret à l'Agence spatiale russe Roskosmos.

« C'est dommage. Lorsqu'une personne chevronnée, professionnelle et aussi motivée, riche d'une expérience de vols remarquable quitte l'équipe, ceci évoque en moi un sentiment de regret », a déclaré à Sputnik Sergueï Krikalev, directeur exécutif des programmes habités de Roskosmos.

© REUTERS/ Yuri Kochetkov Guennadi Padalka de retour de sa 5ème mission spatiale

Aujourd'hui âgé de 58 ans, Padalka avait entamé son odyssée spatiale en 1998, lorsqu'il a effectué son premier vol à bord du Soyuz TM-28 vers la station spatiale Mir. Ensuite s'enchaînent des missions à bord de la Station spatiale internationale (ISS). Sa dernière mission, envoyée dans l'espace le 27 mars 2015, a duré 168 jours. Au cours de ses cinq expéditions spatiales, Guennadi Padalka a totalisé presque 878 jours en orbite, battant le record de Sergueï Krikalev qui en avait cumulé 803.

Dans une précédente interview à Sputnik, le cosmonaute avait déclaré qu'il souhaitait battre son propre record de séjour spatial en orbite et franchir la barre de 1 000 jours.

D'après les médias russes, sa décision de quitter l'équipe de cosmonaute est liée à l'absence de perspective de vol dans un avenir proche.

