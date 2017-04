«La Crimée se transformera en une sorte de Monaco russe»

La Crimée a une chance de se transformer en une sorte de Monaco russe dans quelques années. À cet égard, il y a toutes les conditions préalables, étant donné le rythme du développement économique de la péninsule, a déclaré le Président du conseil d'administration du Forum économique de Yalta, Andreï Nazarov.

Selon lui, un climat propice aux investissements a été créé en Crimée au cours des trois dernières années, ainsi qu'une zone économique libre avec des conditions uniques pour la Russie.

« Juste quelques années et nous verrons que les investisseurs feront la queue en Crimée », a déclaré aux journalistes M. Nazarov lors du Forum économique de Yalta, tenue du 20 au 22 avril.

Le troisième Forum économique international de Yalta a eu lieu du 20 au 22 avril dans cette ville littorale du bord de la mer Noire. Il a réuni plus de 2 000 personnes, dont 220 étrangers de 46 pays. En marge du forum, plus de 30 contrats ont été signés pour un montant de plus de cent milliards de roubles (1,6 mds EUR).

La Crimée est redevenue russe suite au référendum du 16 mars 2014 au cours duquel plus de 96% des habitants de la péninsule s'étaient prononcés pour la réunification avec la Russie. Cette consultation populaire a été organisée après le coup d'Etat de février 2014 en Ukraine, quand des politiques solidaires des forces nationalistes, y compris russophobes, sont arrivés au pouvoir à Kiev. L'Occident, qui ne reconnaît pas les résultats du référendum criméen, a adopté des sanctions économiques contre la Russie. Moscou a déclaré à maintes reprises que le référendum s'était tenu conformément aux normes du droit international et à la Charte des Nations unies.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».