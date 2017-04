Un photojournaliste de Sputnik reçoit un «Oscar» des photos

Valeri Melnikov, photojournaliste de Sputnik, a reçu samedi 22 à Amsterdam la récompense internationale du World Press Photo. Son excellence dans le domaine de la photographie a été primée dans la catégorie « Projets à long terme » pour sa série de photos « Les jours noirs de l'Ukraine », consacrée aux évènements qui se déroulent dans le sud-est du pays.

« Je me suis rendu en Ukraine pendant trois ans. J'ai donc filmé, analysé ce qui se passait là-bas et je réfléchissais sur ce que j'aimerais exprimer par mes photos. Je ne fais pas que fixer des moments mais j'attribue à chaque image un sens particulier pour qu'une personne médite devant la photo et les événements qu'elle décrit… », a expliqué M. Melnikov.

© Sputnik. Irina Kalashnikova

Valeri Melnikov est déjà lauréat de nombreuses récompenses dans le domaine du photojournalisme. Ainsi, il a remporté des concours tels que le Pictures of the Year International 2016, le Sony WAP 2015, le Days Japan International Photo Journalism Award 2015, les China International Press Photo Contest 2013, 2014, 2015 et 2016, la Bourse du Talent 2016, le Vilnius Photo Circle 2015, le Professional Photographer of the Year 2014, le KOLGA TBILISI PHOTO 2015, etc.

World Press Photo, organisation basée à Amsterdam, est mondialement connue pour son concours annuel de photographie de presse. Son objectif est d'encourager le développement du photojournalisme et de promouvoir un libre échange de l'information. Une fois que les photos gagnantes sont annoncées, elles sont réunies dans une exposition itinérante qui traverse une quarantaine de pays et embrasse un large éventail de visiteurs.

