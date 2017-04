Extrême-Orient russe: les locaux du FSB attaqués, deux morts

Kadyrbek Myrzobaïev, consul honoraire du Kirghizistan à Khabarovsk, la deuxième plus grande ville de l'Extrême-Orient russe après Vladivostok, a confié à Sputnik que l'homme tué dans l'attaque contre les locaux du Service fédéral de sécurité (FSB) de cette ville était un citoyen de l'Ouzbékistan.

« L'homme tué dans l'attaque était un citoyen de l'Ouzbékistan, son corps a été rapatrié aujourd'hui. C'était un célibataire qui n'avait pas de famille à Khabarovsk », a annoncé M. Myrzobaïev.

Le 21 avril, un inconnu armé s'est introduit dans les locaux du FSB de la ville de Khabarovsk. Refusant de justifier sa présence et de se faire contrôler, il a sorti une arme s'est mis à tirer sur les personnes présentes dans la pièce. Un agent du FSB et un civil ont été tués et une troisième personne, un citoyen du Kirghizistan, a été blessée.

Le FSB a fait savoir que le tireur avait été abattu. Aucun engin explosif n'a été retrouvé sur le corps de l'assaillant.

Précédemment M. Myrzobaïev avait déclaré que le consulat du Kirghizistan accorderait une assistance au compatriote blessé.

L'antenne du FSB pour la ville de Khabarovsk a signalé que l'assaillant, un habitant de la ville, faisait partie d'un groupe néo-nazi. Avant l'attaque, il a dérobé une carabine et deux pistolets dans un club de tir dont il a tué un instructeur.

