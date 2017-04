Le système antiaérien Bouk-M3 capable d’intercepter tout missile de croisière

« Le Bouk-M3 est une nouvelle génération de systèmes de défense antiaérienne de l'armée de terre. Il est déjà fabriqué en série. Le Bouk-M3 est capable d'intercepter pratiquement la totalité de la nomenclature de missiles de croisière et de cibles aérodynamique », a déclaré M. Sozinov dans un entretien à la revue Natsionalnaïa oborona (Défense nationale), dont le dernier numéro a paru lundi.

© Sputnik. Ilya Pitalev Des Bouk-M3 aux caractéristiques impressionnantes livrés aux troupes russes

Il a précisé que 12 missiles étaient installés sur une plateforme de tir du système et six sur une rampe mobile.

« C'est un système unique permettant, de fait, de tirer en marche et d'obtenir une grande efficacité dans le contexte de frappes ennemis massives », a-t-il expliqué.

M. Sozinov a ajouté que les premiers systèmes fabriqués en série avaient été déjà livrés à l'armée russe.

« Le complexe est à la hauteur des meilleurs analogues mondiaux. Il va confirmer son efficacité au moins pendant les 20 ans à venir », a-t-il conclu.



