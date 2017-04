En 2017, le ruban de Saint-Georges sera arboré dans près de 90 pays

Ce lundi, lors d'une conférence de presse à l'agence d'information internationale Rossiya Segodnya, son directeur général Dmitri Kisselev a donné le coup d'envoi de l'action Ruban de Saint-Georges dans un message vidéo.

« Aujourd'hui, c'est un grand honneur de poursuivre une tradition qui déborde les frontières de la Russie et qui est devenue internationale. D'ici le 9 mai, les rubans seront distribués dans près de 90 pays du monde », a dit M. Kisselev.

Le directeur adjoint de l'agence culturelle russe Rossotroudnitchestvo, Alexandre Radkov, a ajouté que d'année en année l'action gagnait en ampleur et en popularité. La plupart des rubans seront distribués dans les pays de l'ex-URSS. Selon lui, un grand intérêt pour l'action a été témoigné en Moldavie, en Biélorussie, en Arménie, au Tadjikistan, au Kirghizistan, en Ouzbékistan et au Turkménistan. En Europe, l'action connaîtra traditionnellement une grande ampleur en Serbie, en Bulgarie, en Allemagne, en Italie, en Slovaquie et en Grèce. Elle a suscité un vif intérêt au Vietnam, en Jordanie, au Liban, en Turquie, en Israël, en Inde et en Chine.

« En Amérique du Nord, l'action se déroulera cette année aux États-Unis, notamment à Washington et à New York, mais aussi au Canada. En Amérique latine, elle aura lieu en Argentine, au Brésil, au Nicaragua et à Cuba. L'action sera organisée pour la première fois par les représentations de Rossotroudnitchestvo en Afghanistan, en Macédoine et au Monténégro », a relaté Alexandre Radkov.

La première édition de l'action Ruban de Saint-Georges a été organisée en 2005. Depuis, arborer un ruban à la veille du 9 mai, jour de la victoire dans la Grande Guerre patriotique, est devenu une tradition. L'action a connu une participation record en 2015 : 85 régions de Russie et 76 pays étrangers.

© Photo. Photo courtesy of Pavel Dorohin Le Pape François porte le ruban de Saint-Georges, Kiev enrage

Le ruban reprend les couleurs de l'Ordre impérial et militaire de Saint-Georges (initialement aux rayures noires et jaunes et, depuis 1913, aux rayures noires et oranges) institué par Catherine II. De nombreux chefs militaires russes, parmi lesquels Alexandre Souvorov, Mikhaïl Koutouzov, Michel Barclay de Tolly, Guéorgui Joukov, Konstantin Rokossovski et Rodion Malinovski, ont été décorés de différents ordres au ruban de Saint-Georges.

Depuis 1942, le ruban est l'insigne des unités de la garde de la marine russe, et depuis 1943 on le retrouve dans l'ordre de la Gloire décerné à plus d'un million de soldats soviétiques pour le courage personnel.



