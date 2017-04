Poutine connaît désormais les meilleurs coins de pêche de Russie

Le chef d'État russe participait à une réunion du conseil d'administration de la Société russe de géographie lorsqu'un des orateurs s'est exprimé sur l'état du lac Baïkal, situé dans le Sud de la Sibérie, et de la Volga, le plus grand fleuve d'Europe, qui se jette dans la mer Caspienne.

« L'eau dans le delta de la Volga est-elle plus pure ? », a demandé Vladimir Poutine, qui est un grand amateur de pêche. Ayant reçu une réponse affirmative, le Président a affirmé : « Donc on va aller pêcher dans le delta de la Volga. »

© Sputnik. Mikhail Klimentyev Vladimir Poutine célèbre Noël avec des pêcheurs

Au cours de la réunion, M. Poutine a d'ailleurs parlé de la nécessité d'encourager l'engouement des citoyens et surtout des écoliers pour la géographie et a pris connaissance des mesures de protection des mammifères dans les océans.

Cette année, le Président russe s'était rendu pour les fêtes de Noël dans l'oblast de Novgorod (ouest de la Russie), où il avait rencontré des pêcheurs. Là, il avait assisté à la messe dans le monastère Saint-Georges de Iouriev et discuté avec des pêcheurs de l'année écoulée, autour d'un thé.

