«Le bien triomphe du mal»: c’est exactement ça, mon boulot! explique Poutine

Le chef d'État russe a fait le parallèle entre la lutte pour la survie dans la nature et le monde humain, lors d'une réunion du conseil d'administration de la Société russe de géographie. Vladimir Poutine s'est intéressé à une vidéo, tournée par des scientifiques et des amateurs russes dans les mers russes. Dans une scène, comme l'expliquait le commentateur, un mollusque nommé « Ange de mer » mangeait un autre animal, que l'on appelle le « Diable de mer », connu en France sous le nom Baudroie commune. Le commentateur a décrit la scène en plaisantant comme « le bien triomphe du mal ».

« C'est ce que je fais, a noté Vladimir Poutine. Il faut que je me familiarise avec vos résultats. »

« Peu de gens savent que, dans nos mers, par exemple dans la mer Blanche, se trouve la plus grande méduse au monde. Les tentacules de cette méduse peuvent atteindre 36 mètres, soit la hauteur de 12 étages. Et ce n'est pas le seul animal que nous avons pu trouver et filmer » a indiqué le chef du service de plongée de la Station biologique de la mer Blanche auprès de l'Université d'État de Moscou, Aleksandr Semenov.

Poutine brise la glace par -27°C

« Beau tournage de méduses. J'ai cru comprendre que l'une mangeait l'autre? » a demandé M. Poutine.

« Oui, ces méduses se nourrissaient d'autres méduses, c'est 70 % de leur alimentation » a répondu Aleksandr Semenov.

« Et la deuxième séquence? Celle où un mollusque Ange de mer, mangeait un "diable?" », a demandé le Président.

« Oui, un mollusque "Ange de mer" mangeait un "Diable de mer". Le bien triomphait sur le mal » a déclaré M. Semenov.

« Voilà ce que je fais, Il faut que je me familiarise avec vos résultats. Nous devons regarder autour de nous tout le temps, afin de n'être mangé par personne. De voir ce qui se passe dans la nature est très utile », a noté M. Poutine.

Poutine connaît désormais les meilleurs coins de pêche de Russie

Au cours de la réunion, M. Poutine a d'ailleurs parlé de la nécessité d'encourager l'engouement des citoyens et surtout des écoliers pour la géographie et a pris connaissance des mesures de protection des mammifères dans les océans.

