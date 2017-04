Moscou: les accusations de cyberattaques ne dépassent pas le cadre de fake news abstraites

Commentant de nouvelles accusations d'après lesquelles la Russie aurait été impliquée dans des cyberattaques, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré qu'il ne s'agissait que de fausses nouvelles dénuées de tout fondement.

Un journaliste lui a demandé de commenter les accusations portées par un « groupe de recherche » accusant Moscou d'avoir mené des cyberattaques contre les sites de fonds allemands liés aux démocrates chrétiens.

« Nous aurions été très reconnaissants que ce groupe de recherche nous fournisse cette information pour qu'on puisse la vérifier. En attendant, cela ne dépasse pas le cadre de fake news abstraites, n'ayant aucune preuve et montées de toutes pièces », a répondu le porte-parole à la question du journaliste.

Ces derniers temps, fausses nouvelles et cyberattaques se sont hissées au rang de mal du siècle contre lequel on se bat même au niveau étatique. Par exemple, le ministère russe des Affaires étrangères a récemment lancé sur son site une rubrique spéciale destinée aux fausses nouvelles sur la Russie colportées par les médias étrangers, et a déjà publié son premier lot de fausses nouvelles.

