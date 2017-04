Lavrov au sujet de ses relations avec Condoleezza Rice: «Si je lui plaisais? Mensonge!»

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a donné une interview au magazine Esquire dans laquelle il réfute l'opinion des médias qui affirmaient que l'ancien secrétaire d'État aiméricaine Condoleezza Rice avait éprouvé une sympathie particulière à son égard: « Si je lui plaisais? Mensonge! Nous avions simplement des relations chaleureuses et étroites avec Condoleezza. »

Entre autres, M. Lavrov a également mentionné avoir des relations qu'on ne pourrait qualifier d'« amicales », mais du moins « bonnes », avec tous les secrétaires d'État américains et qu'aujourd'hui il arrivait à dialoguer avec Rex Tillerson.

De manière générale, M. Lavrov a confié que les diplomates des différents pays peuvent se critiquer assez sévèrement, mais également communiquer normalement à un niveau personnel.

« En fait, publiquement, les diplomates peuvent s'adresser les paroles les plus dures, défendre farouchement les intérêts de leur pays… Puis aller boire un verre ensemble, après », a ajouté le ministre.

Le ministre russe des Affaire étrangères est connu pour son franc-parler, son comportement strict et sa position sans concession au cours des pourparlers importants.

À l'époque, le ministre défendait la position russe de façon si intransigeante et persistante qu'il avait failli faire pleurer deux représentantes du Département d'État, Hillary Clinton et Condoleezza Rice. D'où son surnom de « bulldozer diplomatique ».

© AFP 2017 John Macdougall Oui, Lavrov pense à «cela» quand les négociations sont difficiles…

Auparavant, Sergueï Lavrov et Condoleezza Rice avaient eu d'importants désaccords sur des questions pointues telles que le programme nucléaire de l'Iran, le statut du Kosovo et le déploiement du système américain de défense antimissile en Europe.

