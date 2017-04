Les exportations d’armes russes grimpent en flèche

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré, se basant sur le montant des contrats conclus, que l'intérêt pour les armements russes allait croissant dans le monde.

« Je tiens à ajouter qu'en réalisant les plans de rééquipement de l'armée et l'exécution des commandes d'armes faites au gouvernement russe, il faut tenir compte d'un autre élément important : l'intérêt croissant dans le monde pour les armements russes », a-t-il signalé.

Vladimir Poutine a également ordonné de prévoir les mesures visant à honorer les engagements dans le cadre des exportations d'armes.

« En ce qui concerne la production de certains types d'armements terrestres, les entreprises du complexe militaro-industriel sont occupées presqu'entièrement à remplir les commandes du ministère de la Défense. Il devient donc plus compliqué à assurer dans des délais fixés les commandes dans le cadre de la coopération militaro-technique. Il est évident que si nous renonçons aujourd'hui à des commandes étrangères, demain nous pourrons perdre des partenaires prometteurs et sortir du marché », a dit le Président russe lors d'une réunion de la commission militaro-industrielle.

« À cet effet, je demande de mettre au point des mesures supplémentaires afin de pouvoir exécuter les livraisons d'armes destinées à l'exportation », a-t-il indiqué.

Vladimir Poutine a souligné que le Russie était prête à revenir à la coopération militaro-industrielle avec des partenaires étrangers, pourvu que les conditions appropriées soient créées.

« Nous serons prêts, si l'occasion se présente, à revenir à la coopération avec nos partenaires. En la matière il importe que les conditions appropriées soient créées », a-t-il indiqué.



Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »