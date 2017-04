Les troupes de la Garde nationale russe bientôt équipées de lance-flammes

Sur le portail russe des marchés publics, il est indiqué que 200 lance-flammes RPO-A doivent être livrés à une unité militaire située non loin de Moscou. Le montant est plus de 14 millions de roubles (230 000 EUR).

Le RPO-A est une arme utilisée dans les zones urbaines, sur un terrain découvert ou en montagne. Il est capable de détruire de petites fortifications et des véhicules blindés légers. Il est produit par KBP à Tula, une ville industrielle de Russie.

© Sputnik. Mikhaïl Klimentiev Poutine annonce la création de la Garde nationale

La Garde nationale russe a été créée en 2016 et a pour mission la lutte contre le terrorisme et contre le crime organisé, qui étaient des missions auparavant accomplies par les forces anti-émeute russes, plus connues sous le nom d'OMON, et par les forces d'intervention rapide SOBR.

Les troupes de Rosgvardia gardent des sites sensibles de l'État, contribuent avec le FSB à la protection des frontières, lutte contre les trafics d'armes et ont une activité de sécurité privée, offrant des services de protection des installations aux particuliers.

