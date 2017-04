Douze terroristes du groupe Djihad islamique interpellés à Kaliningrad

Douze terroristes du groupe Djihad islamique-Jamaat des Moudjahidines, interdit en Russie, ont été interpellés à Kaliningrad, dans l'ouest de la Russie, a annoncé mercredi le Service fédéral de sécurité (FSB) de Russie.

« Nos agents ont interpellé 12 ressortissants des républiques d'Asie centrale lors d'une opération spéciale. Il s'agit de membres de l'organisation terroriste internationale Djihad islamique — jamaat des moudjahidines qui se livreraient au recrutement de terroristes », a indiqué l'antenne régionale du FSB.

FSB russe Des adeptes de Daech qui préparaient un attentat arrêtés dans l’Extrême-Orient russe

Les spécialistes du FSB, qui ont mené leur opération avec le concours de la police et la Garde nationale, ont également établi qui se trouve à la tête de cette cellule terroriste. Cet homme recherché par la justice ouzbèke pour des activités extrémistes est déjà passé aux aveux, y compris sur la participation de ses proches, aux activités d'organisations terroristes internationales.

Les autorités russes envisagent d'extrader prochainement les ressortissants étrangers vers leurs pays d'origine où ils seront traduits en justice pour terrorisme.

Mercredi matin, le FSB a annoncé avoir déjoué un attentat projeté par des partisans de Daech dans l'île de Sakhaline (Extrême-Orient russe). Les agents du FSB ont découvert une bombe artisanale remplie de shrapnel, du matériel de propagande ainsi que des ouvrages à caractère extrémiste lors des perquisitions. Par ailleurs, un schéma décrivant le mode de fabrication des engins explosifs artisanaux a été trouvé dans les téléphones portables de deux personnes arrêtées.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »