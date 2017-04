Un navire de recherche russe fait naufrage suite à une collision en mer Noire

Le navire scientifique russe Liman endommagé jeudi lors d'une collision avec un autre navire a coulé en mer Noire, à 40 kilomètres du Bosphore, a annoncé jeudi le ministère russe de la Défense.

« Le navire de recherche Liman de la flotte russe de la mer Noire a été percé à tribord en dessous de la ligne de flottaison lors d'une collision avec le navire Achot-7 (dont la nationalité n'a pas encore été établie) survenue à 11h53 dans la partie sud-ouest de la mer Noire, à 40 km au nord-ouest du détroit du Bosphore. Il n'y a pas de blessés parmi les membres d'équipage », a indiqué le ministère dans un communiqué.

Le commandement de la flotte russe de la mer Noire a dépêché à midi des navires et une équipe de sauveteurs en avion Antonov An-26 sur les lieux de l'incident.

« Tous les membres d'équipage du navire Liman sont sains et saufs. Ils se trouvent actuellement à bord d'un navire de sauvetage turc et se préparent à passer à bord d'un navire russe. Le navire Liman a coulé », a ajouté le ministère.

Le navire russe Ulus-Star, qui se trouve à 1,5 mille marin du lieu du naufrage, emportera les membres d'équipage à la base de la flotte russe de la mer Noire.

