Festival d’or russe: Vladivostok accueillera les meilleurs orpailleurs

Le festival « Chance des orpailleurs », qui se tient traditionnellement dans la région de Magadan, se déroulera cette année à Vladivostok, signale le service de communication de la région de Magadan.

La compétition de lavage d'or se déroulera pendant le Forum économique oriental.

« Ce sera, disons, un mini — "chance des orpailleurs", que nous tiendrons dans la capitale de Primorye [Vladivostok, ndlr]. Mais cela ne signifie pas que cette année, Magadan n'aura pas de fête. Elle se déroulera conformément à la tradition dans le quartier du parc Gornyak. Nous organiserons le lavage peu avant le Jour de la ville », indique Vladimir Petchiony, gouverneur de la région de Magadan, cité par le service de communication.

Les nouvelles règles qui devraient être appliquées cette année ont été examinées lors d'une réunion du comité organisationnel du Festival d'or. En particulier, les vainqueurs des années précédentes ne participeront pas à la compétition générale, ils seront invités à prendre part à une « Course des maîtres », une épreuve qui ne serait pas facile pour ces professionnels.

Le Festival s'apprête à accueillir 80 participants. Les demandes de participation peuvent être déposées du 2 mai au 15 juin. L'évènement se tiendra en juillet.

