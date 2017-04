Poutine livre le secret du succès

Vladimir Poutine a remis des étoiles d'or aux Héros du travail pour « services particuliers à l'État et au peuple ».

« Nous voyons maintenant que nos lauréats sont des gens absolument différents. Ils diffèrent dans plusieurs domaines — leur profession, leur expérience dans la vie, leurs itinéraires. Mais il y a une chose qui réunit tout le monde, ce sont le talent de chacun, le labeur, la ténacité et l'amour pour la patrie. Tout cela mène au succès », a indiqué le Président russe.

La décoration nationale de Héros du travail a été créée en mars 2013. Elle est remise pour une contribution à l'éducation et au développement du pays dans les domaines socio-économique, culturel, industriel et agricole.

