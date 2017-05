Le premier chat-matelot au service de la flotte militaire russe en Syrie

La marine militaire russe est fière de ses chats. La dernière expédition d'un petit félin a été fièrement détaillée dans les réseaux sociaux du ministère russe de la Défense. Le chat roux a été le premier à prendre part à une longue expédition de navires de la marine russe vers la côte syrienne.

Commentant la publication, des internautes se sont plaints que le ministère n'ait pas indiqué le surnom du « chat héroïque » et ont offert de le baptiser Matroskin, nom d'un célèbre chat de dessin animé soviétique.

Le journal britannique Telegraph a noté que le chat russe avait un travail beaucoup plus dangereux que ses homologues de Westminster, qui « la plupart du temps rencontrent les ambassadeurs étrangers et attrapent des souris ».

« Bien que la Russie et l'Occident aient beaucoup de désaccords, l'amour des chats est ce qu'ils ont en commun », écrit le journal.

Une longue mission d'un groupe naval de la flotte russe du Nord, dirigé par le porte-avions Amiral Kouznetsov, a débuté le 15 octobre 2016. Le 8 novembre, les navires sont arrivés près des côtes syriennes. Leur mission a pris fin le 8 février 2017, les bateaux ayant parcouru environ 18 000 milles nautiques. Dans le cadre de cette opération, le croiseur lance-missiles Piotr Veliki, le porte-avions Amiral Kouznetsov, les frégates vice-amiral Koulakov et Severomorsk, ainsi que des bateaux auxiliaires ont exécuté des missions antiterroristes, en Syrie. Le ministère russe de la Défense a noté que c'était la première fois qu'une campagne de cette envergure, avec utilisation de l'aviation navale, a eu lieu dans l'histoire de la marine russe.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».