Le commandant d’équipage révèle les détails de l’accident du vol Moscou-Bangkok

Alexandre Rouzov, commandant d'équipage du Boeing 777 qui a traversé ce lundi 1er mai une zone de violentes turbulences lors du vol Moscou-Bangkok, a fait la lumière sur l'accident dans une interview à la chaîne de télévision russe NTV.

« Tout cela n'a duré que 15 secondes et seulement 30 secondes plus tard nous avons réussi à remettre l'avion sur la trajectoire recherchée grâce aux actions appropriées de l'équipe. Tout s'est arrêté. Malheureusement, les passagers qui n'ont pas attaché leurs ceintures de sécurité ont été blessés », a-t-il déploré.

Selon les informations du ministère russe de la Santé, les jours des blessés ne sont pas comptés. Cependant, leur état de santé est considéré comme « moyennement grave ». 15 personnes, dont un enfant, restent encore dans les hôpitaux de Bangkok tandis que cinq personnes ont été opérées.

D'après la compagnie aérienne Aeroflot, 40 minutes avant l'atterrissage à l'aéroport de Bangkok, l'avion assurant le vol SU-270 s'est retrouvé lundi 1er mai dans une zone de violentes turbulences, suite à quoi certains passagers ont été blessés. Aeroflot précise que ce type de turbulences se caractérise par le fait qu'elles apparaissent non pas dans les nuages, mais dans un ciel clair avec une bonne visibilité, le radar ne pouvant pas détecter l'approche du phénomène. C'est pourquoi l'équipage n'a pas la possibilité de prévenir les passagers.

Selon la compagnie aérienne, le nombre total de blessés s'élève à 25 personnes. À 3h38 heure de Moscou, l'avion a atterri à l'aéroport de Bangkok, les blessés ont reçu une aide médicale. Des représentants de la compagnie aérienne, en coopération avec des employés du consulat russe à Bangkok, sont en contact avec les victimes pour leur venir en aide.

