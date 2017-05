La Russie construira un sous-marin de prospection sismique à propulsion nucléaire

Selon le quotidien Izvestia, le premier sous-marin civil russe à propulsion nucléaire, promis pour 2020, sera doté d'ailerons-capteurs de plusieurs mètres de long, capables de scruter le terrain à une profondeur de plusieurs dizaines de mètres et de créer un modèle 3D du fond maritime.

Son concepteur en chef, Evgueni Toporov, a fait savoir que le coût du bâtiment, pour lequel aucun système d'armement n'est prévu, serait de 60 % inférieur à celui d'un sous-marin de guerre similaire.

Le journal indique qu'en plus de prospecter les hydrocarbures et d'autres ressources minières, le sous-marin fournira des informations uniques à la marine de guerre.

La conception du sous-marin avait été déjà annoncée précédemment.

© AP Photo/ RTR Russian Channel La Russie développe le 1er sous-marin nucléaire civil du monde

Le chef du groupe des recherches physiques et techniques de la Fondation des recherches prometteuses, Viktor Litvinenko, avait auparavant informé Sputnik qu'un système d'exploration sous-marine serait développé avec pour vocation la recherche des gisements minéraux sous les glaces de l'Arctique.

Il a en outre précisé que le sous-marin en question, long de 135,5 mètres et large de 14,4 mètres, atteindrait une vitesse de 12,6 nœuds et pourrait plonger à une profondeur de 400 mètres. Le sous-marin pourrait naviguer en autonomie pendant 90 jours et embarquerait 40 membres d'équipage.



