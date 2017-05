Terrorisme, dissuasion nucléaire, deux terrains d’entente possibles entre Russie et USA

La Russie et les États-Unis ont réellement besoin d'unir leurs efforts pour mettre un terme au terrorisme international, ainsi que pour assurer une dissuasion nucléaire face à Pyongyang, estime le sénateur russe Konstantin Kossatchev.

© AP Photo/ Andrew Harnik L’entretien entre Poutine et Trump pourrait déboucher sur des actions conjointes en Syrie

Mardi, Vladimir Poutine s'est entretenu par téléphone avec Donald Trump. Selon les informations du Kremlin, les deux dirigeants ont mis l'accent sur la lutte contre le terrorisme, particulièrement en Syrie. MM. Poutine et Trump ont notamment convenu d'intensifier « le dialogue entre les chefs de la diplomatie des deux pays afin de trouver des solutions permettant de renforcer le régime de cessez-le-feu et de le rendre stable et contrôlé. »

Ainsi, il existe deux problèmes « à résoudre pour lesquels la Russie et les États-Unis ont vraiment besoin l'un de l'autre: il s'agit de la lutte antiterroriste, en particulier en Syrie, et de la dissuasion nucléaire de la Corée du Nord », selon M. Kossatchev.

© Sputnik. Vladimir Astapkovich Poutine appelle Trump à apaiser les tensions sur la péninsule coréenne

Il a en outre souligné que l'entretien téléphonique entre les Présidents russe et américain « a confirmé que le dialogue russo-américain évoluait, que les deux pays souhaitaient le développer ». Qui plus est, la condition sine qua non de ce dialogue est qu'il soit organisé « sur un pied d'égalité », selon le sénateur.

« L'ordre du jour des relations russo-américaines se forme lentement, mais de manière sûre. On espère qu'il sera non seulement professionnel, mais également constructif », a conclu Konstantin Kossatchev.

