La plus grande vinerie de Crimée, Massandra, a mis en vente sa première marque de vin pétillant, a annoncé l'entreprise, citant sa directrice générale Ianina Pavlenko.

Une partie de la production de champagne est déjà sortie et figure désormais sur les rayons des magasins.

« Comme prévu, le premier champagne de Massandra a été mis sur le marché vers le début de la saison estivale. Il s'agit du pétillant blanc brut, des vins moelleux blanc et rosé », a déclaré Mme Pavlenko.

Elle a également ajouté qu'en ce moment trois autres marques de vins muscats et bruts sont prêtes à être lancées.

Le champagne est embouteillé à l'usine d'embouteillage de Sébastopol, mais Massandra envisage également d'utiliser ses propres installations de production.

Cette année, il est prévu de vendre au moins 500 000 bouteilles sur le marché criméen et dans d'autres régions russes.

Massandra est une entreprise du Bureau du Président. Il s'agit du plus important domaine viticole de Crimée, dont la fondation remonte à 1894. Outre l'entreprise générale, il comprend huit filiales avec chacune ses traditions historiques. Massandra produit le vin exclusivement de son propre raisin (les vignobles s'étendent sur 180 km), c'est pourquoi elle est devenue la première entreprise russe à obtenir une licence de production de vin d'appellation d'origine protégée.

