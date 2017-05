Un matou qui a combattu les terroristes au large de la Syrie

Le matou s'appelle Sergueï Ivanovitch, il vit à bord du croiseur Moskva, navire amiral de la Flotte russe de la mer Noire. Il fait son « service » au grade de matelot, assiste aux rassemblements matinaux de l'équipage et il a sa propre cloche de quart pour sonner l'heure.

​

Sergueï Ivanovitch a participé à la mission du croiseur au large de la Syrie et les photos de ce matelot à quatre pattes ont enflammé la toile. Les internautes ont même commencé à lui chercher une fiancée.

© Photo. facebook.com/Le ministère russe de la Défense Le premier chat-matelot au service de la flotte militaire russe en Syrie

The Telegraph, un journal britannique, a noté à son propos que le service de Sergueï Ivanovitch était empli de bien plus de dangers que celui de ses congénères de Westminster, occupés essentiellement à avoir affaire aux ambassadeurs étrangers et aux souris.

© Photo. Le ministère russe de la Défense Le premier chat-matelot au service de la flotte militaire russe en Syrie

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »