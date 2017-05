Une armée de blindés dans le centre de Moscou: Sputnik diffuse en direct

C'est la deuxième fois en une semaine que les obusiers automoteurs Msta-S3 et Coalition, le système de missiles Iskander, les rampes de lancement du système de défense aérienne S-400, les blindés sur la base des plateformes Armata, Kourganets, Boomerang et d'autres véhicules de combat ont inondé une des principales rues de Moscou. Les correspondants de Sputnik sont au cœur de l'action pour suivre avec vous cette grande répétition et vous permettre de contempler les matériels militaires russes dans toute leur splendeur.

© Sputnik. Alexandet Vilf La première répétition 2017 du défilé de la Victoire sur la place Rouge 21

Toute cette masse de fer a gagné le centre de la capitale pour participer à la répétition nocturne du défilé de la Victoire, qui se déroulera sur la place Rouge le 9 mai à l'occasion du 72e anniversaire de la fin de la Grande Guerre patriotique et qui réunira rien moins que 10 000 militaires, 17 hélicoptères, 55 avions et 114 blindés de divers types.

Au total, plus de 90 000 militaires dans 28 villes à travers la Russie participeront aux défilés en l'honneur de la victoire sur l'Allemagne nazie.

Pour le Jour de la Victoire 2017, le ministère russe de la Défense a préparé une série de surprises pour les spectateurs. À titre d'exemple, le matériel militaire élaboré pour le groupe arctique défilera pour la première fois sur la place Rouge de Moscou. Les célèbres groupes de voltige participeront traditionnellement au final de la partie aérienne du défilé de la Victoire, où les Rousskie Vitiazi (« Preux russes ») présenteront pour la première fois au grand public un groupe de Su-30SM.

D'ailleurs, l'aviation participera pour la première fois au défilé de la Victoire à Saint-Pétersbourg, sur la place du Palais. Des missiles de la garde côtière Bal et Bastion seront présentés pour la première fois pendant le défilé de la Victoire à Kaliningrad.

Quant aux troupes, des représentants du mouvement de jeunesse patriotique Iounarmia, créé en 2015 et visant à susciter l'intérêt de la génération montante pour la géographie, l'histoire de la Russie et celle de ses peuples, défileront pour la première fois cette année notamment sur les places centrales de Moscou, Khabarovsk et Nijni Novgorod.

Puis, cerise sur le gâteau, des chars neufs T-72B3M seront présentés pour la première fois pendant le défilé de la Victoire à Moscou.

