Russie: 75 ans après, la guerre se fait encore sentir

Une bombe de 50 kg datant de la Seconde Guerre mondiale a été découverte près du cimetière mémorial de Rjev (région de Tver,nord-ouest de la Russie) lors des préparatifs à la fête de la Victoire célébrée en Russie le 9 mai.

​Le territoire est encerclé par la police et les sauveteurs, en attendant l'arrivée d'un groupe de déminage, a indiqué le ministère russe des Situations d'urgence sur son site.

Les restes de plus de plus de 200 militaires russes devaient être inhumées à l'endroit où a été découverte la bombe. Leurs corps ont été localisés par des volontaires qui cherchent à retrouver et à identifier les milliers de soldats et officiers soviétiques dont les restes sont jusqu'à présent éparpillés sur les vastes territoires russes touchés par la guerre contre les envahisseurs nazis. La guerre (nommée la Grande Guerre patriotique en Russie) de 1941-1945 en URSS a coûté la vie à plus de 26 millions de personnes.

