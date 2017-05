Un drapeau de la victoire planté sur un volcan au Kamtchatka

Le service de presse de l'antenne du ministère russe des Situations d'urgence dans la région du Kamtchatka a informé que des secouristes locaux avaient planté un drapeau rouge au sommet du volcan Krestovsky.

« Les secouristes de l'équipe de la région du Kamtchatka sont montés sur le volcan Krestovsky et y ont planté le drapeau rouge à l'occasion du 72e anniversaire de la victoire de la Grande Guerre patriotique », a indiqué le ministère.

Le Krestovsky est un volcan situé dans la partie centrale de la péninsule. Il s'élève à plus de 4000 mètres d'altitude. Son âge est estimé à 50-60.000 ans.

