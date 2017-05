«Mécembre arrive»: les Moscovites sous la neige au mois de mai

La tempête de neige qui a frappé de plein fouet la capitale russe ce 8 mai, à l'approche des célébrations du Jour de la Victoire, a laissé perplexes les Moscovites et les hôtes de passage dans la ville.

Des projets sabordés par les caprices de la nature suscitent une vague de blagues et de grogne sur les réseaux sociaux. En outre, certains ont pris ce retour de l'hiver avec le sourire, accentué par une touche de mélancolie.

« Enfin ce "mécembre" aussi attendu est arrivé! J'ai tant attendu ce moment merveilleux! », ironise sur son Instagram l'utilisateur pavlovich_v_l.

« Le 8 mai, la neige et la pluie, l'hiver ne veut pas céder », écrit oxana_13.11.

8 мая снег и дождь…. зима не сдается… #снег#москва#май#весна#зима#moscow #snow Публикация от Oxana Talanova (@oxana_13.11) Май 8 2017 в 4:09 PDT

« À l'approche du 9 mai, c'était le 97 février. Ou bien une photo de la série: rappelle-toi ton enfance à Mourmansk » a commenté nadezhda_bateeva

Нашествие белых мух снова #снегвмае #snowinmay #moscow #москва Публикация от Sergey V. Samoylenko (@dj_roadie) Май 8 2017 в 4:29 PDT

D'ailleurs, la tempête de neige a même pris au dépourvu ceux qui n'avaient pas l'habitude de se plaindre du mauvais temps sur la Toile

« Je n'ai encore jamais rouspété ici. Mais comment ne pas grogner lorsqu'on voit sur le calendrier qu'on est le 8 mai et par la fenêtre qu'il neige », indique sergey_simonovich.

Ещё тут я не ныл 😩 ну а как тут не ныть когда на календаре 8 мая, а за окном снег. СНЕГ Карл!!! 😤❄️ #москва#moscow#snow#green#may#omg#spring#весна#снег#май#ph#photo#follow#cold#photograph#color#8may#8мая Публикация от Sergey Simonovich (@sergey_simonovich) Май 8 2017 в 4:35 PDT

Défilé du 9 mai à Moscou: les préparatifs battent leur plein

D'après les météorologues, en 24 heures seulement, dans la région de Moscou, les chutes de pluies pourraient atteindre 70% de la norme mensuelle. Si cela arrive, ce 8 mai battra le record de 1922 avec 35 millimètres de pluie contre 35,5 mm attendus cette année.

D'ailleurs, le temps va s'améliorer à partir du 9 mai. Les Moscovites fêteront le Jour de la Victoire avec un temps mitigé et une température ne dépassant pas les +7°C. En outre, la pluie ne durera pas.

