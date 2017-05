Les aviateurs ayant combattu en Syrie participeront au défilé de la Victoire

Le général quatre étoiles Viktor Bondarev, commandant des troupes aérospatiales russes, s'est exprimé sur la participation des aviateurs russes ayant combattu en Syrie au défilé de la Victoire qui aura lieu le 9 mai au cœur de la capitale russe.

« C'est la première fois que pratiquement tous les pilotes qui vont survoler la Place rouge seront des participants aux opérations militaires en Syrie. Ils ont été tous décorés avec des récompenses d'État de haut niveau. Ayant accompli là-bas leur devoir avec honneur et mérite, ils feront preuve ici de la maestria que de nombreux pays vont nous envier », a souligné le général Bondarev.

© Sputnik. Eugene Biyatov Les 5 surprises du défilé de la Victoire 2017

La partie aérienne du défilé de la Victoire qui se tiendra le 9 mai sur la Place rouge à Moscou sera animée par 72 hélicoptères et avions des troupes aérospatiales russes. Au total, 10 000 militaires et 114 unités technique participeront à cette célébration.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »