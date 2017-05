Sergueï Choïgou: le 9 mai, date symbolique pour le peuple russe

Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a adressé ses félicitations à ses compatriotes à l'occasion du 72e anniversaire du Jour de la Victoire, célébré en Russie le 9 mai. Il a remarqué que ce jour constitue le symbole du patriotisme et de la grandeur spirituelle du peuple russe.

« Cette date est pour toujours inscrite dans l'histoire mondiale, elle restera le symbole du véritable patriotisme et de la grandeur spirituelle de notre peuple qui, ayant traversé les épreuves de la guerre la plus meurtrière de l'histoire, a défendu la liberté et l'indépendance de sa patrie et a libéré l'Europe du nazisme », a déclaré M. Choïgou, dont les propos sont cités sur le site Web du ministère de la Défense.

Il a ajouté que les Russes rendent hommage non seulement au « grand exploit des soldats soviétiques sur les champs de bataille », mais aussi au « travail dévoué des gens à l'arrière». Selon le ministre, « la mémoire de ceux qui ont permis de rapprocher la date de la grande Victoire au prix de leur vie est sacrée » pour le peuple russe.

M. Choïgou a également souligné que les militaires russes actuels sont les dignes successeurs des héros de la guerre. Il a exprimé sa certitude « qu'ils remplissent honnêtement leur devoir militaire, défendent fermement la sécurité du pays et luttent avec succès contre le terrorisme international ».

