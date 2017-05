L’aviation ne participera pas au défilé sur la place Rouge

« La décision a été prise d'annuler la participation de l'aviation au défilé de la Victoire sur la place Rouge en raison des conditions météorologiques défavorables dans la région de Moscou. Les avions et hélicoptères devant participer au défilé rentreront à leur base », indique un communiqué du ministère.

Depuis lundi 8 mars, la région de Moscou est en proie à des intempéries: une bruine mêlée de neige s'est abattue sur la capitale.

