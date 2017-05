Défilé de la Victoire à Moscou: le président moldave présent

© Sputnik. Miroslav Rotar Le Président moldave refuse de concilier le Jour de la Victoire et la Fête de l’Europe

Le président de la Moldavie (ex-république de l'URSS) Igor Dodon a pris part mardi au défilé miliaire sur la place Rouge de Moscou à l'occasion du 72e anniversaire de la Victoire dans la Grande Guerre patriotique (nom de la Seconde Guerre mondiale en Union soviétique et en Russie).

Aux côtés du président russe Vladimir Poutine, M. Dodon a également déposé une gerbe devant le Tombeau du Soldat inconnu au pied du mur du Kremlin. Les deux hommes ont observé une minute de silence en mémoire des héros de la guerre contre l‘Allemagne nazie et ont déposé des fleurs sur l'allée des villes-héros située à proximité du Tombeau du Soldat inconnu.

La cérémonie a réuni également des anciens combattants et des responsables russes de haut rang , ministres et parlementaires.

Les restes d'un soldat soviétique non identifié ont été déplacés d'une fosse commune de la région de Moscou au Jardin Alexandre (qui jouxte le Kremlin de Moscou) en 1966. En 1967, un mémorial a été inauguré à cet endroit, avec une flamme éternelle et une allée des villes-héros soviétiques ayant combattu de façon acharnée contre les envahisseurs hitlériens et ayant essuyé les plus lourdes pertes. Il s'agit de Leningrad (aujourd'hui Saint-Pétersbourg), Kiev, Minsk, Stalingrad (aujourd'hui Volgograd), Sébastopol, Odessa, Kertch, Novorossisk, la forteresse de Brest, Toula, Mourmansk et Smolensk.

