Les soldats russes ne feront jamais rougir les anciens combattants

Le Président russe Vladimir Poutine est certain que les anciens combattants peuvent être fiers des militaires russes défendant actuellement leur pays.

« Nous ressentons des liens profonds de parenté, une sorte de consanguinité avec la génération des héros et des gagnants. Et se tournant vers eux, je dis: vous n'aurez jamais honte de nous! Un soldat russe, aujourd'hui comme à toute époque, en faisant preuve de courage et d'héroïsme, est prêt à tout exploit, à tout sacrifice pour le bien de sa patrie et de son peuple », selon le dirigeant russe.

© Sputnik. Aleksei Nikolsky Poutine: les forces armées russes prêtes à repousser toute menace

Le Président a souligné que le pays était fier de ses militaires. Il a en outre insisté sur l'importance de « renforcer les traditions de patriotisme et de dévouement à la patrie ».

M. Poutine a déploré que la Seconde Guerre mondiale n'ait épargné aucune famille en Russie, voilà pourquoi il est primordial d'honorer les anciens combattants, ce que « l'on fait sans cacher ses larmes et sans avoir peur des mots nobles. Ce sont nos cœurs remplis de respect et de reconnaissance qui les prononcent ».

« Gloire au peuple-gagnant! Bonne fête à vous, bon Jour de la Victoire! Hourra! » a scandé Vladimir Poutine lors de son discours sur la place Rouge pendant le défilé militaire consacré au 72e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie.

