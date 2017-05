Courage et beauté, quand les soldates russes défilent pour la Victoire (photos, vidéos)

Les bataillons féminins étaient la cerise sur le gâteau du défilé militaire sur la place Rouge de Moscou, consacré au 72e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie.

210 femmes, quatre fois plus nombreuses que l'année dernière, ont solennellement marché sur la place Rouge devant les milliers des sectateurs retenant le souffle devant leur jeunesse, leur beauté et leur courage. Les participantes ont été choisies parmi les étudiantes des plus grandes universités militaires russes.

© Sputnik. Aleksey Nikolskyi Courage et beauté, quand les soldates russes défilent pour la Victoire

© Sputnik. Grigory Sisoev Courage et beauté, quand les soldates russes défilent pour la Victoire

Sourire aux lèvres, les charmantes soldates portaient des uniformes blancs et bleu foncé amidonnés, à aiguillettes d'or. Ils comprenaient une jupe, une veste à épaulettes, une cravate noire, des gants blancs, une casquette à visière, des bottes noires à petit talon et des collants couleur peau dorée.

