Défilé du Régiment immortel: «Pour qu’on n’oublie jamais»

72 printemps se sont déjà écoulés depuis la Victoire libérant de nombreux pays, y compris la Russie, du nazisme. Des milliers de gens ayant combattu ne sont jamais retournés à la maison pour revoir leurs familles et leurs amis. Aujourd'hui, personne n'est oublié et pour que ce souvenir au goût amer perdure dans les cœurs des jeunes générations, de nombreux défilés sont organisés à Moscou et dans différentes villes de Russie.

​L'ambiance festive commence déjà à se faire ressentir dans le métro moscovite: les personnes âgées, les jeunes et les tous petits ont l'air à la fois solennel et mélancolique. Ils portent des pancartes avec les photos de leurs aïeuls, des portraits en noir et blanc, certains jaunis par le temps. Tous ces gens se dirigent au cœur de la capitale pour participer au défilé du Régiment immortel. Le défilé qui démarre à 15h, heure de Moscou, commence à la gare de Biélorussie pour se diriger par la suite vers le Kremlin suivant ainsi l'itinéraire des soldats revenant de la guerre en 1945. "Пока мы помним, они живы"#БессмертныйПолк #Москва pic.twitter.com/fyGRbVaT9h — MosTinCowTin (@MosTinCowTin) 9 мая 2017 г. ​Aujourd'hui, ce cortège a réuni de nombreuses générations dès plus âgées aux plus jeunes. Il y a des personnes qui ont les larmes aux yeux, les autres gardent le sourire même si on voit qu'elles sont émues.

​On ne peut pas s'empêcher de se rappeler de la chanson Le Jour de la victoire, composée en 1975 à l'occasion des 30 ans de la fin de la guerre, dont les paroles sont « c'est la fête aux cheveux poivre et sel, c'est la joie avec des larmes aux yeux ».

​Environ un million de personnes sont attendues au défilé à Moscou. La pluie et le froid n'ont pas découragé les gens d'y participer.

Beaucoup d'enfants en uniformes sont présents. Nombreux sont ceux qui ont des calots sur la tête.

Sur la place Rouge, le cortège est dirigé par Vladimir Poutine, Président de la Russie, qui porte dans ses mains le portrait de son père.

Commentant l'initiative du Régiment immortel, M. Poutine s'est prononcé fermement contre l'idée que ce défilé puisse revêtir un caractère officiel.

« La valeur de cette initiative réside dans le fait qu'elle n'est pas née dans les bureaux ou dans les structures administratives mais dans le cœur de notre peuple. Cela prouve ce respect que nous avons envers ces générations qui ont défendu notre pays », a-t-il affirmé.

Aux premiers accords des chansons d'époque qui accompagnent le défilé, le silence s'installe parmi les participants. Il n'est brisé que parfois par les échos des gens qui répètent les paroles tandis que les drapeaux flottent dans les airs.

La marche du Régiment immortel a été pour la première fois organisée en 2012, en Russie. De nombreux pays ont également rejoint cette initiative en organisant des défilés de ce genre. En quelques années, le mouvement s'est propagé dans le monde: des défilés similaires ont déjà eu lieu dans plus de 39 pays, dont la France, l'Allemagne, les États-Unis et l'Australie.

