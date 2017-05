Jour de la Victoire: les félicitations depuis l’espace

« Nous nous souvenons de ceux qui sont morts et de ceux qui ont remporté la victoire, nous nous inclinons devant les exploits accomplis par des millions de héros. La guerre est entrée dans la vie de chaque famille en Union soviétique, dans chaque ville, chaque village, pratiquement dans chaque foyer. Mais nous avons résisté, nous avons survécu, nous avons redressé le pays et nous sommes devenus plus forts et unis. Aujourd'hui, 72 ans après la Victoire, nous n'avons oublié personne », a dit Oleg Novitski dans une vidéo publiée sur le site de Roskosmos.

Fiodor Yourtchikhine a ajouté que le monde moderne subissait des changements, que les nouvelles technologies, de nouveaux principes de coopération, les réseaux sociaux et les voyages le rendaient plus transparent.

« Notre monde est énorme et ouvert. D'où des devoirs particuliers, ceux de l'amitié, du bon voisinage et de l'entraide, tout comme sur notre Station spatiale internationale. Depuis l'espace, nous voyons combien notre planète est belle et, à la fois, fragile. Nous devons faire tout pour que nos enfants, nos petits-enfants et de nombreuses générations ultérieures vivent dans le bonheur, sans guerres et sauvegardant notre Terre », a souligné le cosmonaute.

Roskosmos a également annoncé qu'Oleg Novitski avait participé à l'action Régiment immortel. L'agence a publié sur Twitter la photo du cosmonaute sur fond de photos de ses parents ayant participé à la Grande Guerre patriotique.

