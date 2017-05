Moscou dévoile des systèmes antiaériens dernier cri lors du défilé de la Victoire

Cette année, comme lors des années précédentes, les spectateurs ont regardé défiler plusieurs milliers de militaires et d'unités d'équipement terrestre. Bien qu'en général, les défilés de la Victoire soient organisés selon le même schéma, les organisateurs réservent chaque année quelques surprises. Le 9 mai 2017 n'a pas fait exception à la règle.

De nouveaux complexes militaires destinés à être stationnés dans l'Arctique, dont le système de missiles sol-air de courte portée Tor-M2DT et le système de missiles et de canons Pantsir-SA, ont ainsi été présentés pour la première fois.

Les systèmes antiaériens mobiles Tor-M2DT (une version arctique de la version originale Tor-M2) sont utilisés pour la défense contre les armes de haute précision, drones, chasseur-bombardiers et hélicoptères dans un rayon de 15 kilomètres.

Le Pantsir-SA est l'unique système de DCA capable de viser et de tirer en marche contre les cibles dans un rayon de 20 km. Il est doté d'un système de détection de mouvement, de canons à cadence rapide et de missiles sol-air.

Les systèmes antiaériens Pantsir-SA et Tor-M2DTsont déjà déployés sur l'archipel François-Joseph à environ 80° de latitude. Les deux systèmes ont été montés sur le châssis des tout-terrains articulés à chenilles DT-30 Vitiaz, ce qui a significativement augmenté leur mobilité et leur capacité de franchissement.

Pendant les essais, le Vitiaz a arpenté pratiquement sans problème un ravin pratiquement vertical, franchi les obstacles aquatiques sans perte de vitesse et roulé à grande allure sur un terrain accidenté. Ces capacités sont vitales pour la région arctique car peu de véhicules militaires sont capables de franchir des terrains gelés et des zones d'eau. Les Pantsir-SA et Tor-M2DT ont été les seuls à défiler sur la place Rouge avec une peinture de camouflage hiver.

