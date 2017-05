La marche du Régiment immortel, source d’inspiration pour l’Ambassadeur US en Russie

John Tefft, ambassadeur des États-Unis à Moscou, a déclaré sur sa page LiveJournal que l'action commémorative du « Régiment immortel », consacré à la victoire sur l'armée hitlérienne lui rappellera toujours quel prix l'Union soviétique a payé pour la victoire dans la Seconde Guerre mondiale. Il a également ajouté qu'à son avis, les peuples russe et américain devraient suivre l'exemple des Russes et des Américains ordinaires qui s'étaient unis pour une juste cause pendant la guerre.

« Sans doute, on pourrait faire la même chose aujourd'hui en suivant leur exemple », a ajouté le diplomate.

D'après M. Tefft, des actions comme « Le Régiment immortel » sont importants parce que chaque année il reste de moins en moins de personnes ayant participé à cette guerre.

« On ne doit pas oublier à quoi tout cela a servi… Ils combattaient pour les idées de paix et de liberté dans le monde entier — le monde dont l'avenir est défini non pas sous la menace d'une arme, mais dans les bureaux de vote; non pas par les dictateurs et leurs armées conquérant de nouveaux territoires, mais par les gens eux-mêmes qui ont le droit de déterminer leur destin », a souligné l'ambassadeur.

© Sputnik. Irina Kalachnikova De Hanoï à New York: le Régiment immortel en marche à travers le monde

La marche du Régiment immortel est organisée depuis 2012 en Russie et dans d'autres pays le Jour de la Victoire (9 mai), qui commémore la capitulation de l'Allemagne nazie. Dans le cadre de cette action, les gens brandissent des photos de leurs parents ayant participé à la Grande Guerre patriotique (Seconde Guerre mondiale). En 2015, à l'occasion du 70e anniversaire de la Victoire, 12 millions de personnes ont participé à cette marche dans différentes villes russes.

