Crimée: Simféropol accueille sa toute première parade militaire

La ville de Simféropol, capitale de la République de Crimée, a accueilli sa première parade militaire et ce à l'occasion du 72e anniversaire de la Victoire sur l'Allemagne nazie.

© Sputnik. Alexandre Poleguenko Défilé de la Victoire en Crimée

Le défilé a commencé par les hourras et l'hymne de la Fédération de Russie sous les salves solennelles. Puis, une minute de silence a été observée en mémoire des vies emportées par la guerre.

© Sputnik. Alexandre Poleguenko Défilé de la Victoire en Crimée

Sous l'accompagnement de chants de l'époque de la Seconde Guerre mondiale, des militaires de la garnison de Simféropol, des unités de combats, ont solennellement défilé sur l'avenue centrale de la ville. Des milliers d'habitants de Simféropol se sont rassemblés des deux côtés de l'artère.

© Sputnik. Alexandre Poleguenko Défilé de la Victoire en Crimée

Mais ce sont, bien évidemment, les anciens combattants qui ont été les figures centrales de l'événement.

Le défilé a duré près d'une heure et a réuni 38 matériels militaires, dont des systèmes S-300 et Grad. Ensuite, le Régiment immortel a pris le relais. Portant des portraits de leurs ancêtres ayant pris part aux combats, les habitants de la ville ont marché jusqu'à la tombe du soldat inconnu de la ville.

© Sputnik. Alexandre Poleguenko Le Régiment immortel à Simféropol

En soirée, des feux d'artifice éclaireront le ciel de la capitale de la péninsule.

