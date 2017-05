Vladimir Poutine a rendu une visite surprise à son ancien directeur du KGB

Alors que l'ancien directeur du KGB Lazar Matveev s'apprêtait à souffler ses 90 bougies, il ne s'attendait certainement pas à entendre frapper à sa porte son élève, qui n'est autre que… le Président russe Vladimir Poutine.

Après de chaleureuses accolades, M. Poutine a souhaité son anniversaire à M. Matveev avant de lui offrir une montre présidentielle ainsi qu'un exemplaire du journal du Parti communiste Pravda daté du jour de sa naissance en 1927.

Vladimir Poutine a travaillé avec Lazar Matveev à Dresde, en Allemagne de l'Est, dans les années 1985-1990.

Dans la biographie du Président sur le site du Kremlin, on peut lire que M. Poutine est monté en grade pour devenir lieutenant-colonel et l'adjoint du directeur du KGB dans ce pays.

