Poutine renforce les mesures de sécurité pour la Coupe du Monde 2018

Le Président russe Vladimir Poutine a signé un décret ordonnant l'introduction de mesures de sécurité renforcées dans les infrastructures et les zones adjacentes aux lieux où se tiendront la Coupe des Confédérations de la FIFA et la Coupe du Monde de la FIFA sur le territoire de la Russie.

Le document implique également que soient harmonisées toutes actions d'envergure menées au cours de la Coupe des Confédérations en 2017 et la Coupe du Monde en 2018 par les organismes territoriaux et ceux du ministère de l'Intérieur ainsi que par les services de sécurité.

En outre, la vente de tous types d'armes, de munitions ainsi que de substances explosives et toxiques sera strictement prohibée. Les militaires de la Garde nationale russe (Rosgvardia) seront notamment chargés de veiller au respect du décret, qui entrera en vigueur le jour de sa publication.

Les matchs de la Coupe des Confédérations se tiendront à Moscou, à Saint-Pétersbourg, à Sotchi et à Kazan du 17 juin au 2 juillet 2017.

Les matchs de la Coupe du Monde auront lieu à Moscou, à Saint-Pétersbourg, à Kazan, à Nijni-Novgorod, à Saransk, à Kaliningrad, à Volgograd, à Ekaterinbourg, à Samara, à Sotchi et à Rostov-sur-le-Don du 14 juin à 15 juillet 2018.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »