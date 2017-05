Un trésor de l’époque d’Ivan le Terrible découvert dans le centre de Moscou

« Les archéologues de Moscou ont découvert un trésor datant de l'époque d'Ivan le Terrible. Dix pièces de monnaie avaient été cachées à l'intérieur d'une pièce creuse d'un jeu d'échecs datant du milieu du 16e siècle », communique le site Internet du maire de Moscou.

