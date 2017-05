Les exercices des bateaux lance-missiles de la Flotte de la mer Noire

Dans le cadre d'exercices tactiques en mer Noire, les bateaux lance-missiles et les navires de la Flotte de la mer Noire ont effectué des tirs d'artillerie sur des cibles maritimes et aériennes, a annoncé le porte-parole de la Flotte russe de la mer Noire Viatcheslav Troukhatchev.

« Au cours des manœuvres, tous les navires ont effectué des tirs d'artillerie sur un bouclier maritime remorqué ainsi que des tirs d'artillerie sur des cibles aériennes. Des navires de la flotte auxiliaire et des avions des forces aéronavales de la Flotte de la mer Noire y ont également pris part », a déclaré M. Troukhatchev.

Il a également précisé que les navires se sont entraînés à organiser une défense collective contre les moyens d'attaques aériennes de l'ennemi et ont cherché à améliorer le niveau de communication.

Les exercices se déroulent sur le territoire des polygones de la Flotte de la mer Noire. Les manœuvres ont réunis deux unités tactiques composées du bateau lance-missiles sur coussin d'air Samum et les vedettes lance-missiles Ivanovets, R-60 et R —239.

